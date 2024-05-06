نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال: جالي ديسك وأنا بصور المداح الجزء الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حمادة هلال عن تعرضه لإصابة خلال تصوير مسلسل "المداح" الجزء الرابع، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

تصريحات حمادة هلال

وقال حمادة هلال خلال لقائه في برنامج "الحكاية"، مساء أمس، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على قناة "mbc مصر":"خلصنا تصوير المداح الجزء الرابع يوم 27 أو 26 رمضان واكتشفت في آخر يوم إني جالي ديسك بسبب تصوير مشاهد العفاريت، الحمدلله في دكتور عالجني، واتعالجت الحمدلله وبقيت كويس".



أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع

مسلسل “المداح” بطولة الفنان حمادة هلال وشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل "المداح" الجزء الرابع

تدور أحداث الجزء الرابع من مسلسل المداح الذي يحمل اسم المداح أسطورة العودة حول "صابر" الذي يجد نفسه في حرب كبيرة، تشتعل نيرانها بينه وبين الجن؛ بسبب عصيانه لهم حيث يبدأ فصل جديد من الصراع مع الجن وتنشأ حروب بينه وبين الكثير منهم تنتهي بمبرازات عديدة بين صابر وقائد الجان "سميح" الذي يجسد دوره فتحي عبدالوهاب