نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صور لسيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضبطت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الإثنين، مطرب المهرجانات عصام صاصا، بتهمة القتل الخطأ إذ دهس مواطنًا بسيارته أعلى الطريق الدائري ناحية قسم شرطة الطالبية.

تفاصيل حالة سيارة عصام صاصا

حصل "دوت الخليج الفني" على صور لسيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، التي تم التحفظ عليها من قبل الأجهزة الأمنية، بعد الحادث، أظهرت الصور تهشم مقدمة "كبوت" السيارة تمامًا؛ نتجية الاصطدام بجسد المجني عليه ثم الارتطام بالحاجز الخرساني في وسط الطريق.

وألقت قوة أمنية برئاسة العقيد سامح بدوي، مفتش مباحث فرقة غرب الجيزة، والمقدم أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية، القبض على عصام صاصا واقتياده قسم الطالبية؛ للتحقيق معه في اتهامه بدهس شاب بسيارته على الطريق الدائري.

وقررت النيابة عرض "صاصا" على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات؛ لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، ومدى تيقظه وقت الحادث.

واجربت التحريات تحت قيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، والعميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أثناء سير "صاصا" بسيارته على الطريق الدائري قبل نزلة المريوطية؛ فوجئ بمرور شاب للطريق فاصطدم به، وأطاح به لعدة أمتار، تقف عصام بسيارته حتى وصلت قوة من الشرطة، وسيارة الإسعاف التي نقلت الشاب إلى المستشفى؛ إلّا أنه فارق الحياة، وتبين من فحص متعلقاته أنه سائق في أواخر العقد الثالث من العمر.

آخر أعمال عصام صاصا

تعاون عصام صاصا مع حودة بندق في فيديو كليب التزموا الصمت وهي من توزيع كيمو الديب ووصلت مشاهدتها إلي أكثر من 3 ملايين و300 ألف مشاهدة على يوتيوب.

كلمات أغنية التزموا الصمت

التزمو الصمت اسود الارض راجعين

ومش هيسمو

اخوات ع الجد نموت علي

بعض الخوف مسمعناش عنو

جاهزين للنكش علي اي

وضع بس انتو بس اتمنو

واللي يفكر ويانا يتحط

احنا هنشرب من دمو

يا مولانا اما نحضر

مفيش مخلوق بيظهر

مفيش حد معانا يسد

و مين اللي علينا يقدر

وحوش ونقوم ب دوله

حمل علي اي حمله

نزعل جيش ومنجليش

عتاوله ولاد عتاوله

كرامتنا قصاد رقبتنا ولو

فيها موتنا احنا مبنحلش

من يوم م الارض شالتنا

اسود ب هيبتنا ومبنتهزش

لو جيت يوم علي سكتنا

روحك ع اللي خلقها متتعزش

دحنا اما بتيجي سيرتنا

تلاقي ابطال منها بتتلبش

ملوك واعمام مجالنا

وخدنا السوق لحالنا

شغلنا الكل ومشوفناش

واحد منكم شغلنا