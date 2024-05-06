نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان محمد مهران يحتفل بعيد ميلاده بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان محمد مهران بعيد ميلاده، الذي يصادف اليوم الإثنين 6 مايو، وذلك من خلال نشره صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عليها قائلا:" سنة جديدة فى عمرى بتبدا انهاردة اتمنى فيها الخير لكل الناس وليا وبحمد ربنا على كل حاجة حصلتلي السنة اللي فاتت.. والحقيقة إنه ا كانت سنة مش عادية حصلت فيها احداث صعبة كتير اهمها رحلة مرض والدى الله يرحمه ومن بعدها وفاته.. ادعوله بالرحمة والمغفرة، وفي خلال الرحلة دى وبعدها بفترة كنت مكتئب ومحبط بس فى الاخر فوقت وبقيت بحمد ربنا على كل حاجة حصلتلي لان اكيد انا اتعلمت منها حاجات هتفيدنى فى السنين اللى جاية".

وأضاف:"شكرا لكل شخص كان معايا فى السنة دي وبالتحديد عائلتي اللى بحبهم وهما اهم حاجة زين ومى انتم كل الدنيا ويارب كل سنين حياتنا نبقي مع بعض".

آخر أعمال الفنان محمد مهران

في سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مهران هو مشاركته في مسلسل "وبينا ميعاد" الموسم الثاني، الذي تم عرضه في يناير الماضي.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

شارك في بطولة المسلسل كلا من:شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، محمد مهران، أميرة أديب، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.