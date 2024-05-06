نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دهسه لشاب.. عصام صاصا يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم مطرب المهرجانات عصام صاصا التريند بعد أزمة الأخيرة، حيث ألقى القبض عليه بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته.

حصل "دوت الخليج الفني" على صور لسيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا، التي تم التحفظ عليها من قبل الأجهزة الأمنية، بعد الحادث، أظهرت الصور تهشم مقدمة "كبوت" السيارة تمامًا؛ نتجية الاصطدام بجسد المجني عليه ثم الارتطام بالحاجز الخرساني في وسط الطريق.

تفاصيل القبض على عصام صاصا

الجدير بالذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته.



وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالفحص والمعاينة تبين أن عصام صاصا كان يسير بسيارته أعلى الطريق الدائري نطاق قسم شرطة الطالبية، وفي أثناء ذلك صدم شخصًا مما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.