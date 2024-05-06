نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالا بشم النسيم.. ليلى علوي باللون البينك في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت النجمة ليلى علوي بشم النسيم، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها.





وظهرت ليلى علوي غي الصور بإطلالة صيفية باللون الزهري، وعلقت على الصور قائلة: "شم نسيم سعيد على الجميع".





أحدث أعمال ليلى علوي

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلم جوازة توكسيك والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم.





وعرض مؤخرًا لـ ليلى علوي فيلم مقسوم والعمل من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، وهاجر السراج، التي تجسد خلاله شخصية ابنة شيرين رضا، ويعد فيلم مقسوم أول تعاون فني يجمع بين ليلى علوي وشيرين رضا، حيث لم يلتقيا في أي أعمال فنية من قبل، وأغنية فيلم مقسوم من غناء نانسي عجرم، وحملت اسم قلبي يا محتاس، ومن كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد.

أخر أعمال الفنانة ليلى علوي الفنية

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي وهو فيلم" شوجر دادي" وشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وحمدي الميرغني ومصطفى غريب ومحمد محمود، وغيرهم، ومن إخراج محمود كريم، وتأليف لؤى السيد.

كما عرض لها هي مسرحية الصندوق الأحمر، والتي عرضت في موسم الرياض، وشاركها بطولة العمل بيومي فؤاد، ميمي جمال، رنا رئيس، طارق الإبياري، سليمان عيد، مروة عبدالمنعم، نور إيهاب، ومن إخراج طارق الإبياري، وايضا شاركت في فيلم شوجر دادي، وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد محمود، فرح الزاهد، مصطفى غريب، تامر هجرس، ومي الغيطي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.