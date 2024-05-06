نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور قدري تكشف تطورات الحالة الصحية لابنها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نور قدري عن آخر تطورات حالة نجلها الصحية بعدما تعرض لأزمة صحية، حيث قامت نور قدري بنشر صورة لابنها وهو جالس ويضع جهاز الأكسجين وذلك عبر خاصية استوري على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وعلقت: "الحمد لله".

الحالة الصحية لابن نور قدري

وقالت نور قدري في تصريحات صحفية أن ابنها يعاني من حساسية على الصدر وذلك أثر على عمل الرئة مشيرة إلى أنه يتم عمل جلسات علاج خاصة في المنزل وتتحسن حالته شيئًا فشيئًا، على أن يجرى فحوصات طبية جديدة يوم السبت المقبل لمعرفة آخر التطورات.

أعمال تنتظرها نور قدري

جدير بالذكر إنه سوف تشارك نور قدري في بطولة فيلم المستريحة مع الفنانة ليلى علوي والذي تم تصوير جزء كبير من أحداثه خلال الفترة الماضية حيث تجسد خلال دور ابنة ليلى علوي حيث تجسد ليلى علوي شخصية نصابة وتدعى شاهيناز، كما أنها أم لأربعة أبناء ويقوم بتجسيدهم كل من: مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي.

وتدخل ليلى علوي في صراعات مع بيومي فؤاد خلال الأحداث، حيث يجسد شخصية رجل أعمال، وذلك في إطار كوميدي اجتماعي، وتضم قائمة أبطال الفيلم بيومي فؤاد، محمد رضوان، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة، محمود الليثي، ومن إخراج عمرو صلاح.

كما تنتظر نور قدري عرض فيلم "عنب" الذي أطلق صناعه البوستر الرسمي قبل أيام، وتشارك في بطولته إلى جانب أيتن عامر، محمد رضوان، محمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، وإسلام إبراهيم، بالإضافة لعدد آخر من الفنانين من تأليف أحمد سالم، وإخراج أحمد أنور، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي، حول الرفاهية، وتأثيرها السلبي على الأبناء.