نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يشارك لقطات من تكريمه بكلية الإعلام جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شارك الفنان حمادة هلال جمهوره لقطات من تواجده بكلية الإعلام جامعة القاهرة لتكريمه على مسلسل "المداح 4" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي.

ونشر حماده هلال من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو به مقتطفات من حفل تكريمه بكلية الإعلام جامعة القاهرة معلقًا:"كلية الإعلام جامعة القاهرة".

تفاصيل احتفالية استطلاع رأي

أقيمت احتفالية إعلان نتائج استطلاع رأي حول دراما رمضان 2024، بكليةالإعلام جامعةالقاهرة وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، وبدعم الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة سحر مصطفى مديرة مركز بحوث ودراسات الرأى العام، تعقد احتفالية إعلان نتائج استطلاع رأي بالدور الرابع بمقر كلية الإعلام، وذلك بحضور عدد من القيادات الإعلامية ورؤساء القنوات وعدد من الفنانين ومن أبرزهم حمادة هلال وهشام ماجد.

تكريم الفنانين



وتحرص كلية الإعلام جامعة القاهرة كل عام على عقد هذا الاستطلاع لمعرفة أفضل الأعمال الدرامية، وفاز الفنان هشام ماجد بأفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "أشغال شقة"، كما فاز حمادة هلال عن دوره في المداح وسحر حمادة هلال الحاضرين بصوته حيث قام بغناء عدد من الأغاني.

قصة مسلسل المداح الجزء الرابع





يتكلم مسلسل المداح الجزء الرابع عن قصة تدور حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، حيث أن حمادة هلال القائم بدور الشيخ صابر المداح في قيامه بالتخلص من الجن الكبير الذي يقوم بمواجهته، ويتم هذا بعد ان يقوم الشيخ بحرق قبيلة هند بنت الأحمر في آخر الجزء الثالث وهذا الذي تم إذاعته في موسم رمضان قبل الماضي عام 2023.



أبطال مسلسل "المداح" الجزء الرابع



مسلسل “المداح” بطولة الفنان حمادة هلال وشارك معه البطولة عدد كبير من الفنانين أبرزهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.