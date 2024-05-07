نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. راغدة شلهوب تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب تريند محرك البحث “جوجل” نظرًا لتصريحاتها المثيرة والجريئة في برنامج “منا وفينا” المذاع عبر قناة المشهد،التي كشفت خلاله عن قصة حبها بفنان مشهور.



تصريحات راغدة شلهوب

وقالت شلهوب، خلال استضافتها في برنامج منا وفينا المذاع عبر قناة المشهد: عشت قصة حب مع فنان لكن لم تنجح، وكنت أتمنى أن تنجح لكن الطرف الآخر لم يكن مستعدًا للزواج.



وأضافت:"كان يريدني بجانبه لكنه يخاف من الارتباط، وهذه الشخصية التي أحكي عنها أخذ قرار الارتباط ليس من فترة زمنية بعيدة لكن قريبة، مضيفة، إذا كنت انتظرت كل هذه الفترة لم أكن لأرى ابنتي التي أصبح عمرها 14 عاما".



وتابعت: "إنها كانت صغيرة ولم يستمر الزواج لفترة طويلة، ثم تزوجت للمرة الثانية، وأنجبت ابنتها الوحيدة".



راغدة شلهوب تكشف عن علاقتها بـ طليقها



وأوضحت راغدة شلهوب، أن علاقتها بزوجها جيدة، مثل أي ثنائي بالحياة، دائمًا هناك صعود وهبوط وهناك اتفاقات واختلافات وما يجمع بيننا هي ابنتهم، مشكلتنا مثل كل الثنائيات، مشيرة إلى أن ضغوطات الحياة ليست سهلة، فهي تركض وراء عملها، وهو يركض وراء عمله ولا يوجد مساحة ليعيشوا حياة الثنائي.

من هي راغدة شلهوب؟



راغدة شلهوب هي إعلامية لبنانية، اشتهرت من خلال عملها في شبكة قنوات أوربت من خلال برنامج عيون بيروت، وعملت بعدها في شبكة LBC، واشتهرت أيضا من برنامجها التليفزيوني كلام في سرك، الذي عُرِضَ على شاشة قناة الحياة