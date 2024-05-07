نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. ياسمين عبدالعزيز تتصدر تريند اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة"، مساء أمس الإثنين، مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة قناة "دي أم سي دراما"، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار والتفاصيل عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، وتحدثت أيضا عن سبب انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

ياسمين عبدالعزيز تريند يوتيوب

تصدر الجزء الأول من حلقة ياسمين عبدالعزيز في "صاحبة السعادة" تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في الساعات الأخيرة، بتحقيقها أعلى نسبة مشاهدة، وذلك بسبب التصريحات النارية التي صرحت بها "ياسمين" خلال الحلقة.



تصريحات ياسمين عبدالعزيز



جاء ضمن هذه التصريحات:

تحدثت ياسمين عبد العزيز عن العوضي قائلة:"أنا مش بحب أحمد أنا بعشقة، لما حبيت أحمد اكتشفت أنه الحب الحقيقي "..

وكشفت سبب انفصالها عن الفنان أحمد العوضي قائلة:" سبب انفصالي أنا وأحمد ليس الخيانة".

وقالت عن توقعات ليلى عبداللطيف:" توقع ليلى عبداللطيف بانفصالنا بسبب مشاكل كانت بيني وبين العوضي وحد بلغها".

وعن حياتها الشخصية قالت:" والدي والدتي انفصلا وأنا أبلغ من العمر 9 سنوات، مكنتش بحب التمثيل في الأول، وكنت طول منا بعمل الاعلانات كانت بيتعرض عليا افلام"



آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو مسلسل "ضرب نار" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وشارك في بطولته بجوار ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، عدد كبير من النجوم أبرزهم: ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي.