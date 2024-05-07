نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على عدد زيجات راغدة شلهوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية راغدة شلهوب، محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية بتصريحاتها عن حياتها الشخصية، خاصة وأنها قليلة الظهور في البرامج الحوارية، وذلك خلال لقائها في برنامج "منا وفينا" مع هبة حيدري عبر قناة "المشهد"، وتميزها بالتصريحات الجريئة وآرائها غير التقليدية.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية عدد زيجات راغدة شلهوب..

عدد زيجات راغدة شلهوب

وقالت «شلهوب»، خلال استضافتها في برنامج «منا وفينا» المذاع عبر قناة «المشهد»: «عشت قصة حب مع فنان لكن لم تنجح، وكنت أتمنى أن تنجح لكن الطرف الآخر لم يكن مستعدا للزواج، كان يريدني بجانبه لكنه يخاف من الارتباط، وهذه الشخصية التي أحكي عنها أخذ قرار الارتباط ليس من فترة زمنية بعيدة لكن قريبة، مضيفة، إذا كنت انتظرت كل هذه الفترة لم أكن لأرى ابنتي التي أصبح عمرها 14 عاما».

كشفت قالت راغدة عن زواجها الأول: «إنها كانت صغيرة ولم يستمر الزواج لفترة طويلة»، ثم تزوجت للمرة الثانية، وأنجبت ابنتها الوحيدة، علاقتها بزوجها جيدة، مثل أي ثنائي بالحياة، دائمًا هناك صعود وهبوط وهناك اتفاقات واختلافات وما يجمع بيننا هي ابنتهم، مشكلتنا مثل كل الثنائيات، مشيرة إلى أن ضغوطات الحياة ليست سهلة، فهي تركض وراء عملها، وهو يركض وراء عمله ولا يوجد مساحة ليعيشوا حياة الثنائي.

حياة راغدة شلهوب

ولدت راغدة شلهوب في بيروت، تخرجت في كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، تزوجت عام 2008 من رجل لبناني إسمه إيلي بعد قصة حب، رزقت منه بطفلتها الأولى ناي عام 2009، كانت أول تجربة لها كانت في المسلسل اللبناني حلو الغرام مع الممثل كارلوس عازار عام 2013 لم تكررها بعد ذلك، دخلت مجال الإعلام بالصدفة، عندما كانت في أول سنة دراسة لمادة «الصحافة ووكالة أنباء» في كلية الإعلام والتوثيق، عندما أعلمتها صديقتها عن حاجة إحدى القنوات اللبنانية لمذيعة ربط فقرات، فتقدمت بطلب للوظيفة وحصلت عليها من دون أي تخطيط مسبق، وكانت هذه أول خطوة في عالم الإعلام، أول برنامج قدمته كان تحت اسم «سواريه» وكان عبارة عن برنامج حواري ولقاءات مختلفة، وكان يعرض على شاشة «سي في إن» اللبنانية، من إعداد مريم شقير أبو جودة، وأنطوان غندور.