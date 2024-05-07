انت الأن تتابع خبر بكاء ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس.. وتصريحات لأول مرة حول أنفصالها عن أحمد العوضي: "بعشقه" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز أمس الإثنين مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، وكشفت عدد من التفاصيل عن حياتها الشخصية وخاصة كواليس طلاقها من الفنان أحمد العوضي بعد قصة حب كبيرة ربطت بينهم وأحبها الجمهور، وعلاقة توقعات ليلى عبد اللطيف بطلاقهما.

تصريحات ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة

تصدرت تصريحات ياسمين عبد العزيز في برنامج صاحبة السعادة محركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد الظهور الإعلامي لياسمين في برنامج صاحبة السعادة هو الأول لها بعد طلاقها من أحمد العوضي، وتحدث خلال حوارها عن تفاصيل طلاقها والأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا.

حلقة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس

تحدث ياسمين عن بدايتها الفنية خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، وبكت ياسمين خلال الحلقة بسبب سؤال إسعاد يونس لها عن سبب طلاقها من أحمد العوضي بعد قصة حب كبيرة بينهما، خاصة وأن العوضي أكد خلال أكثر من لقاء له أنه يحبها كثيرا.

مرض ياسمين عبد العزيز

وكشفت ياسمين، أن سبب إجرائها العملية التي تعرضت بسببها لأزمة صحية أنها كانت تريد الانجاب من أحمد العوضي، قائلة: “دخلت العملية عشان أشيل الأكياس عشان أحمل، اتفقت أنا وأحمد بعد مسلسل اللي مالوش كبير أني أعمل العملية عشان أحمل.. وأنا خلفت ابني وبنتي كده لازم أعمل العملية عشان أحمل، ولما عملت العملية حصلت غلطة وكنت هروح فيها”.

توقعات ليلى عبد اللطيف عن أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وعقب ياسمين عن توقعات خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف بانفصالها عن أحمد العوضي، قائلة: “هو طبيعي أي اتنين بيطلقوا بيكون قبلها في مشاكل وحد من اللي حوالينا عارفين، وحد بلغ، مفيش حد يعلم الغيب إلا ربنا”.

سبب طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي