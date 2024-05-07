نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عصام صاصا بعد الإفراج عنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، على أزمته الأخيرة، وذلك بعد الإفراج عنه، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب صاصا في منشوره: كل اللي بيحبوني واللي مبيحبونيش واللي شمتانين فيا يركزوا في الكلام ده

طبعا الحمدلله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا خير ".





وتابع:" بس ليه الناس شايفاني وحش ؟ ربنا اللي يعلم انا الموضوع ده مأثر فيا قد ايه ويارب ما حد يتحط في ربع الموقف اللي انا فيه،ربنا يرحم الراجل اللي انا شايل ذنبوا وشكله مبيفارقش عيني من ساعة اللي حصل ويصبر اهله".

وأضاف: "بس في حاجات محدش يعرفها لازم اطلع اوضحها بس انا مش قادر احكي حاجه دلوقتي من التعب اللي انا فيه".





تفاصيل أزمة عصام صاصا والقبض عليه

انتهى مطرب المهرجانات عصام صاصا من سحب عينة دماء له وغادر مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة عقب دهسه شاب يدعى أحمد مفتاح 40 سنة اعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.



بدأ أطباء مصلحة الطب الشرعي المختصين، في سحب عينة من عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت ارتكابه حادث دهس موظف، أعلى الطريق الدائري بالطالبية، مما أسفر عن مصرعه.

وصل عصام صاصا مطرب المهرجانات الشهير، برفقة قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، إلى مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه وقت الحادث، من عدمه.

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات "عصام صاصا" بكفالة 30 ألف جنيه، بعد صدمه شخص والتسبب في مصرعه أعلى دائري في الطالبية

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بدهس شاب والتسبب في وفاته أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

اعترافات مطرب المهرجانات

واعترف مطرب المهرجانات، المتهم بدهس شاب والتسبب في وفاته أعلي الطريق الدائري، أنه أثناء سيره بالسيارة الخاصة به تفاجئ بوجود شاب أمام سيارته يحاول مرور الطريق وقام بدهسه دون قصد.

واعترف مطرب المهرجانات، أنه حاول إسعاف الشاب الذي صدمه بسيارته ودفعته السيارة أمامها عدة أمتار ولكن دون جدوى ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.



إجراء تحليل مخدرات

وقررت النيابة عرض المتهم عصام صاصا على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه ومدى تيقظه وقت الحادث.

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة انتداب لجنة فنية من مهندسي الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب دهسه شاب أعلى الطريق الدائري، والتسبب في وفاته







ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عصام صاصا مطرب المهرجانات لاتهامه بدهس شخص بسيارته أعلى الطريق الدائري، والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة الطالبية.

القبض على عصام صاصا

قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلى الطريق الدائري بدائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير مطرب المهرجانات عصام صاصا بسيارته صدم شخص أثناء محاولته عبور الطريق مما تسبب في وفاته وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.