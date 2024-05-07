قصور الثقافة بالغربية تحتفل بأعياد الربيع على أنغام الموسيقى العربية

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أحمد جودة - القاهرة -

تابع العديد من أعضاء النادي الرياضي بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء أمس الإثنين، فعاليات الحفل الفني الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة للاحتفال بأعياد الربيع.

فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان طارق شعبان العديد من أغاني عمالقة زمن الطرب الأصيل، حيث تغنت المطربة فايزة العربي بأغنية الربيع، فيما تغنت المطربة غادة صبحي برائعة الراحلة سعاد حسني "الدنيا ربيع"، وقدم المطرب ياسر شلتوت للجمهور أغنية "بهية" للفنان محمد العزبي، كما وطالب الحضور الفرقة الموسيقية بسماع عدد من الأغاني الوطنية والعاطفية.

فعاليات ثقافة الغربية للاحتفال بأعياد الربيع

هذا وضمن فعاليات ثقافة الغربية للاحتفال بأعياد الربيع والتي تقام بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، فسوف تشارك فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية في إحياء حفل مسرح 232 يوليو بالمحلة للاحتفال بهذه المناسبة.