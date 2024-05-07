نقابة العاملين بالصحافة تكرم رئيس هيئة قصور الثقافة في احتفالية عيد العمال

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أحمد جودة - القاهرة -

كرمت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، خلال احتفالية النقابة بعيد العمال، اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد العمال، التي أقيمت بعنوان "عمال مصر.. على طريق التنمية".

تكريم رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

وأهدى مجدي البدوي رئيس النقابة، درع النقابة لرئيس الهيئة تقديرا لجهوده المبذولة في العمل الثقافي، كما كرمت النقابة الزميلين عبد السلام محمود، وسهير محمود، من العاملين بالهيئة، وتضمنت الاحتفالية تكريم مجموعة من العاملين المتميزين، وعدد من القيادات العمالية.

الاحتفال بعيد العمال

وقد أعرب "البسيوني" عن سعادته بهذا التكريم مقدما شكره وتقديره لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وما تقوم به من خدمات جليلة، وقدم شكره للعاملين بهيئة قصور الثقافة وجهودهم المقدرة في تأدية رسالة المؤسسة.

وأكد "البدوي" أن عمال مصر هم أساس التنمية، وأن مصر ستظل رائدة بعمالها، معلنا إنشاء مركز للتدريب تابع للنقابة ليكون نموذج للتعامل مع مهن المستقبل.

