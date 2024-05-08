نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. باسم سمرة ضيف برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان باسم سمرة، غدًا الخميس، ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" على إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعة إنجى على، للحديث عن النجاح الكبير الذى حققه في بشخصية “عيسى الوزان” في مسلسل "العتاولة".

أبطال مسلسل العتاولة

مسلسل “العتاولة” تم عرضه خلال شهر رمضان 2024، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، نهى عابدين، ميمي جمال، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، أحمد كشك، وآخرون من النجوم.

كما شارك الفنان الكبير في عدد كبير من الأعمال الفنية، من بينها: البعبع، بطن الحوت، بابا المجال، سفاح الجيزة، أشباح أوروبا، عمهم، منعطف خطر، منورة بأهلها، الحارث، ولاد رزق 2، هروب اضطراري.

تفاصيل برنامج «أسرار النجوم»

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.