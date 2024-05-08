نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بمحافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مساء أمس الثلاثاء، العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية، حيث استقبل المركز الثقافي لمدينة طنطا، العرض المسرحي "تمارة"، لفرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية.

أحداث العرض المسرحي تمارة

دارت أحداث العرض المسرحي، الذي تم مشاهدته من لجنة التحكيم المكونة من المخرج جلال عثمان، والناقد د.محمد زعيمة، ود. مصطفى التهامي، حول سيدة تقوم بفتح بوابة سحرية بواسطة دجال من أجل أن تنجب أطفالا، لكن تمضي الأحداث سريعا لتجد السيدة نفسها وجها لوجه في مواجهة هذا السحر.

صناع العرض المسرحي تمارة

قام بأداء الأدوار عدد من نجوم فرقة قصر ثقافة طنطا المسرحية، ومن بينهم: يارا علي، عبد الرحمن الطنيخي، ندى عوض، محمد محسن، هويدا علاء، إيمان أسامة، فاطمة ناصر، محمود محيي، باسل محمد، حبيبة عز، وفريدة البنهاوي.

"تمارة" تأليف وإخراج محمد السباعي، ديكور وملابس رانيا حداد، أشعار عبد الله المداح، ماكياج فادية محمد، تنفيذ موسيقى ودعاية مروان عبد العزيز، موسيقى وألحان كيرلس ميلاد، مخرج مساعد عمر فتحي، ومحمد مدحت، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

العرض المسرحية لثقافة الغربية

يذكر أن العروض المسرحية لفرع ثقافة الغربية سوف تتواصل على مدار الأيام الثلاثة القادمة، من خلال مسرحيات: "ثورة الفلاحين"، لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة المسرحية، "يا عزيز عيني" لفرقة مسرح المركز الثقافي بطنطا، فيما تختتم العروض يوم الجمعة المقبلة بالعرض المسرحي "لا" لفرقة الغربية القومية المسرحية.