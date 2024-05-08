“سنه سعيدة رحومة”.. حاتم صلاح يهنئ رحمة أحمد بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حاتم صلاح على تهنئة الفنانة رحمة أحمد بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر حاتم صلاح مجموعة من الصور برفقة رحمة أحمد عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "سنه سعيدة رحومة رفيقة الكفاح واخف دم في مصر".





أحدث أعمال حاتم صلاح ورحمة أحمد

وشارك الفنان حاتم صلاح والفنانة رحمة أحمد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الكبير 8.

أحداث الجرء الثامن مسلسل الكبير أوي





تدور قصة مسلسل "الكبير أوي 8"، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، وتحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خياليةمع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف، وتكتشف "مربوحة" أنها حامل، ويعاني "الكبير" منتغيرات حالتها المزاجية بينما يُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية للفنان الراحل إبراهيم نصر.





ابطال مسلسل الكبير





بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج،حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى.





آخر أعمال حاتم صلاح





يذكر أن آخر أعمال الفنان حاتم صلاح مسلسل على باب العمارة عبر منصة watch it، ويجسد حاتم صلاح شخصية عوض البواب الذييتعرض خلال عمله لبعض المواقف الكوميدية مع سكان العمارة.

ويعد على باب العمارة هو أول بطولة مطلقة للفنان الكوميدي حاتم صلاح، الذي تألق خلال شهر رمضان الماضي، في مسلسل الصفارة معالنجم أحمد أمين، ومسلسل على باب العمارة مكون من 10 حلقات، وينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.

أبطال مسلسل "باب العمارة"

ويشارك في بطولته محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، وعزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبد العظيم، ويظهر عدد من النجومكضيوف شرف في مسلسل على باب العمارة، منهم النجم أحمد أمين، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.