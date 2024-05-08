نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت منذ قليل، "سهير عبدالعزيز"، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وتقام صلاة الجنازة غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم فى صلاح سالم.





وأعلنت بوسي شلبي عن وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستجرام، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وياسمين عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».