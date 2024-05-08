أحمد جودة - القاهرة - عاجل- وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

أعلن المخرج محمد عبدالعزيز منذ قليل، عن وفاة طليقته والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مبينًا أن تشييع الجنازة سيكون غدًا الخميس الموافق 9 من شهر مايو الجاري، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

عاجل- وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز

حيث نشر المخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه، قائلًا: "البقاء لله توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله".

آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز

ومن الجدير بالذكر، يعتبر مسلسل الحشاشين هو آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2024، وكانت أحداث المسلسل تدور في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

ومن المنتظر أن يشارك كريم عبد العزيز ضيف شرف في فيلم ولاد رزق 3، والعمل من بطولة الفنان أحمد عز، ويشارك فيه عمرو يوسف، أسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، ماجد المصري، سيد رجب، منى ممدوح، نسرين أمين محمد لطفي، تايسون فيوري، والعمل من إخراج طارق العريان.