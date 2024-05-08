نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان حسن الرداد، أثناء ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، عن أكثر الانجازات التي يفخر بها في مسيرته الفنية، قال: "حققت إن أنا بقيت نجم سينما وحققت إن أنا الوحيد تقريبا اللي عملت في السينما كوميدي ونجحت وعملت رومانسي ونجحت وعملت سايكو دراما ونجحت.. عملت فيلم اسمه "تحت تهديد السلاح" وهو الفيلم المصري الوحيد اللي نجح برا مصر من السبعينات وحقق 120 مليون جنيه فالحمد لله قدرت أخلي عيني على الوطن العربي كله".

موعد برنامج "كلمة أخيرة"

يذاع برنامج "كلمة أخيرة" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة "ON".

أحدث أعمال حسن الرداد

ومن ناحية اخري، كشف حسن الرداد، خلال لقائه مع قناة "فوشيا" على "يوتيوب" عن تحضيره لفيلم جديد يجمعه بزوجته إيمي سمير غانم، وقال: أحضر لفيلم جديد كوميدي مع إيمي سمير غانم، ومازلنا حاليًا في مرحلة اختيار الأفكار وانتظار السيناريو المناسب لنا من أجل تقديمه.

وايضا خاض الرداد أولى تجاربه في تقديم البرامج التلفزيونية، من خلال برنامج الليلة دوب، الذي يُعرض على شبكة قنوات MBC في الفترة الحالية، بشكل أسبوعي كل أربعاء، ومأخوذ عن فورمات أجنبية من برنامج That’s my Jam، الذي قدمه الإعلامي الأمريكي الشهير جيمي فالون، وتم تقديم أكثر من نسخة منه في إسبانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها.

آخر أعمال حسن الرداد

كان آخر أعمال حسن الرداد مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024 وهو متاح حاليا عبر Watch It، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى، حول الشاب عزيز الشاب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتنغير حياته تمامًا بعد وفاة والده حيث يضطر للعمل لاعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

ابطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين إذ تضم قائمة الأبطال كلًا من: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.