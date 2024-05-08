يسرا اللوزي تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا منذ قليل السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبد العزيز وطليقة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمقرر إقاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر.

وحرص نجوم الفن والإعلام على نعي والدة الفنان كريم عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وكان أبرزهم الفنانة يسرا وكتبت منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وعلقت قائلة: “البقاء لله وحده، رحم الله والدة الفنان الزميل كريم عبدالعزيز وألهمه وعائلته الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

موعد ومكان جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز غدًا الخميس الموافق 9 من مايو من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء مساء الغد بمسجد الشرطه بالشيخ زايد.

أعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن وفاة والدته، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".

منع التصوير بجنازة والدة كريم عبدالعزيز

وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".

محمد عبد العزيز يعلن وفاة طليقته

وأعلن المخرج محمد عبدالعزيز منذ قليل، عن وفاة طليقته والدة الفنان كريم عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مبينًا أن تشييع الجنازة سيكون غدًا الخميس الموافق 9 من شهر مايو الجاري، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر.

حيث نشر المخرج محمد عبد العزيز عبر حسابه، قائلًا: "البقاء لله توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز وياسمين عبد العزيز.. وتشييع الجنازة غدًا الخميس، من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله".