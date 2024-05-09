نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدني سويني بطلة لفيلم جديد مقتبس عن حياة الملاكمة كرستي مارتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قريبا تظهر النجمة الشابة سيدني سويني بمشروعها السينمائي القادم بعد ما حققته من نجاحات مؤخرًا في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم القادم لسويني، سيكون قصة مقتبسة من أحداث حقيقية، عن حياة لاعبة الملاكبة كرستي مارتين يعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وكانت قد طرحت شبكة HBO الأمريكية الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم درامي جديد، يشهد ظهور نجمة مسلسل "إيفوريا" الشابة "سيدني سويني" في أول دور بطولة سينمائي لها، بعد ما حققته من نجاح ضمن حلقات مواسم مسلسل "إيفوريا".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي للفيلم الدرامي، الذي يطرح بعنوان Reality، الذي من المقرر طرحه للعرض عبر منصة HBO MAX الرقمية.

مشروع جديد

هذا العمل السينمائي الجديد، يأتي ضمن مشاريع تعمل على تصويرها حاليًا سيدني سويني، من ضمنها، فيلم جديد تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

وتعيش حاليا الممثلة الشابة سيدني سويني فترة انتعاشة فنية، حيث قريبًا يشارك كل من سيدي سويني وجلين باول في بطولة عمل سينمائي جديد، يلتقيان خلاله في أدوار البطولة للمرة الأولى.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم المرتقب الذي سيجمع بين الثنائي، ستدور أحداثه في إطار من الكوميدية والإثارة، من إنتاج شركة سوني.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد سيشهد مشاركة الثنائي في أدوار البطولة، تحت أعين "ويل جلوك" الذي سيتولى مهمة إخراج الفيلم حسب تقارير لموقع "ديد لاين".

والفيلم سيكون من تأليف كاتبة السيناريو الأمريكية Ilana Wolpert، ومن المقرر أن يعمل المخرج "ويل جلوك" على اعادة صياغته ليتناسب مع تصويره سينمائية وتقديمه للجمهور، ولتتناسب الشخصيات مع الفنانين المؤدين لأدوار البطولة به.