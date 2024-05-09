نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة النفسية تحت المجهر في الإعلان الرسمي لفيلم "بسمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "بسمة" فيلم سعودي درامي جديد يتناول موضوع الصحة النفسية بأسلوب مميز يحمل المشاهد في رحلة مؤثرة ومليئة بالمشاعر والأحاسيس، الفيلم من بطولة النجمة السعودية الشابة "فاطمة البنوي"، ويمثل أول عمل إخراجي لها، وسيعرض حصريًا على نتفليكس اعتبارًا من 6 يونيو المقبل.



تفاصيل الفيلم

يتناول الفيلم الذي كتبته فاطمة كنص سينمائي، قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة. تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني من مرض عقلي وعلاقات عائلية مضطربة. وبالرغم من محاولاتها المستمرة لتقديم كل الدعم لوالدها، تجد نفسها فريسة نوبات الغضب المفاجئة التي تنتابه، والتي تثقل كاهلها وتزيد همومها. ووسط كل هذه الفوضى، تواجه بسمة ضغوط ومشكلات في قصة الحب التي تعيشها.

أبطال الفيلم



وتظهر لمسة فاطمة الإبداعية جليّة في السيناريو والإخراج، لتلقي الضوء بأسلوبٍ فريد على موضوعات مهمة في حياتنا كالواجبات العائلية وتنمية الذات ومشكلات الصحة النفسية، الفيلم هو أيضًا من بطولة البنوي، بدور بسمة، إلى جانب كوكبة من النجوم من بينهم ياسر الساسي بدور والد بسمة، ومي حكيم (بدور منال) وطراد سندي (بدور وليد) ومحمد فوزي (بدور مالك).

