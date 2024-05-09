نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا ندى موسى وهلا رشدي ومخرج "حق عرب" في "سبوت لايت" مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة صدى البلد، الفنانة ندى موسى التي تكشف تفاصيل خاصة عن مشاركتها في مسلسل ألفريدو وتتحدث أيضًا عن كواليس أحدث أعمالها الفنية كما تكشف عن الجانب الآخر من حياتها الشخصية.

هلا رشدي



وتستعرض شيرين خلال الحلقة أيضًا كواليس حفل الفنانة هلا رشدي وتفاصيل أحدث أغانيها خلال الفترة المقبلة، وتكشف لأول مرة عن تفاصيل تقديمها لبرنامج خاص للأطفال.

إسماعيل فاروق

وتستعرض أيضًا خلال الحلقة لقاء خاص مع المخرج إسماعيل فاروق الذي يكشف عن كواليس تعاونه مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق الذي تم عرضه في شهر رمضان، ويتحدث عن أصعب المشاهد التي تم تصويرها وعن رأيه في العوضي وباقي أبطال المسلسل.

وتستعرض أيضًا لقاء خاص مع الفنانة دنيا المصري التي شاركت في مسلسل حق عرب وقدمت شخصية سميحة وواجهت رد فعل غريب من بعض الجماهير كما تتحدث أيضًا عن خطتها في الفترة المقبلة.

تفاصيل برنامج “سبوت لايت”

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.