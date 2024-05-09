نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها، بعد تصدر حلقتها محرك البحث “جوجل” بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في 6 دول عربية مختلفة، بعد عرض حلقتها مع "صاحبة السعادة" الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المُذاع عبر قناة DMC.

منشور ياسمين عبد العزيز

وعلقت ياسمين عبد العزيز عن نجاح حلقتها مع "صاحبة السعادة" عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” مكتفية بنشر صورتها برفقة إسعاد يونس، كاتبة “الحمدلله”.

تصريحات ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة"

وكشفت ياسمين عبد العزيز، خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وعن سبب انفصالها بالنجم أحمد العوضي رغم حبهما المتبادل وهل يمكن الرجوع أم لا؟.

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل.. وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال.. لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن أحمد العوضي مؤكدة أن السبب ليس خيانة وأن السبب الأساسي للإنفصال هو سبب لا يمكنها الإفصاح عنه".

وأكملت باكية قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".