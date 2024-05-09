نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إثارتها للجدل بشأن عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي.. رشا سامي العدل: "أنا مين علشان أعلن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة رشا سامي العدل، حالة من الجدل، بعدما أعلنت عن عودة الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وسرعان ما حذفت منشورها، لتقوم بكتابة منشور آخر تكذب فيه الخبر.

منشور رشا سامي العدل

فكتبت رشا سامي العدل من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “الناس الأفاضل اللي قرروا يقولوا اني أعلنت رجوع الجميلة ياسمين عبد العزيز والجدع احمد العوضي... أنا مين علشان أعلن !!! حضرتكم هو مش سر أصلًا لو ركزتوا بس هاتعرفوا ان الخبر انتشر من قبل ما أنا انزل بوست أقول للناس مايهاجموش ويتكلموا وحش عن اتنين زمايل أكن ليهم كل الحب والأحترام... اتنين أجدع من بعض ربنا يحميهم ويحفظهم لبعض”.

ياسمين عبد العزيز تعبر عن سعادتها بنجاح حلقتها مع إسعاد يونس

وفي سياق آخر، عبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن سعادتها، بعد تصدر حلقتها محرك البحث “جوجل” بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في 6 دول عربية مختلفة، بعد عرض حلقتها مع "صاحبة السعادة" الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المُذاع عبر قناة DMC.

تعليق ياسمين عبد العزيز

وعلقت ياسمين عبد العزيز عن نجاح حلقتها مع "صاحبة السعادة" عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” مكتفية بنشر صورتها برفقة إسعاد يونس، كاتبة “الحمدلله”.

وكشفت ياسمين عبد العزيز، خلال اللقاء عن العديد من الأسرار وعن سبب انفصالها بالنجم أحمد العوضي رغم حبهما المتبادل وهل يمكن الرجوع أم لا؟.

تحدثت ياسمين عن تفاصيل انفصالها من أحمد العوضي قائلة: "مفيش اتنين بيتطلقوا فجأة كدة، أكيد في قبلها مشاكل.. وأكيد فيه ناس قبلها حوالينا بيبقوا عارفين وأكيد حد قال.. لكن حبيبتي مفيش حد يعرف الغيب إلا ربنا".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن سبب انفصالها عن أحمد العوضي مؤكدة أن السبب ليس خيانة وأن السبب الأساسي للإنفصال هو سبب لا يمكنها الإفصاح عنه".

وأكملت باكية قائلة: "أنا لا أحب أحمد العوضي ولكن أنا بعشقه، لتعاتب إسعاد يونس: انتى جايبانى عشان أعيط وبتضحكى عليا بحاجات بتوجعنى، ومش عارفة أنا بقيت رقيقة كده ليه ما كنتش كده والله".