نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام أيمن.. تفاصيل الحالة الصحية لـ زوجة شريف رمزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان شريف رمزي تفاصيل الحالة الصحية لـ زوجته الفنانة المعتزلة ريهام أيمن، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، موضحا أنها حاليًا غادرت المستشفى، بعد أن تلقت العلاج اللازم، وتحسنت حالتها الصحية بشكل كثير عن الساعات الماضية.

وقال شريف رمزي عن الحالة الصحية لـ زوجته ريهام أيمن: جالها إصابة والتهاب شديد في رجلها، ومكناتش عارفة تمشي عليها، فكان لازم تاخد حقنة في مستشفى.. والحمد لله حاليًا خرجت من المستشفى.

الحالة الصحية لـ زوجة شريف رمزي

سبق، شاركت ريهام أيمن متابعيها بصورة لها، من على فراش المرض، بعد نقلها لأحد المستشفيات، ووقتها لم تكشف الفنانة المعتزلة تفاصيل حول هذه الأزمة، حيث اكتفت الفنانة بطلب الدعاء من جمهورها، حيث نشرت الفنانة صورة لها من المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلقت عليها: الحمد لله على كل شيء.

آخر أعمال ريهام ايمن

قررت الفنانة ريهام أيمن الابتعاد عن الساحة الفنية منذ تقديمها مسلسل العراف، بطولة الزعيم عادل إمام والذي عرض رمضان 2013، وشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم منهم زوجها شريف رمزي ومحمد عبد الحافظ ومحمد الشقنقيري ونهال عنبر ورشا مهدي وسعيد طرابيك، ايضا شاركت في مسلسل حكايات بنات الذي عرض عام 2012 وشارك في بطولته حورية فرغلي ودينا الشربيني وصبا مبارك وكريم فهمي، كما ظهرت كضيف شرف خلال فيلم هاتولي راجل والذي شارك فيه زوجها الفنان شريف رمزي.

أحدث أعمال شريف رمزي

ومن ناحية أخرى، شارك شريف رمزي في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة شيكو، كريم محمود عبدالعزيز، شريف رمزي، دنيا ماهر، آية سماحة، إلى جانب العديد من ضيوف الشرف ومن تأليف كريم كيمز، إخراج محمد أمين، في أول تجربة إخراجية له في الدراما، بمسلسل واكلينها والعة 2، الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2020، وشارك في بطولته مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، ليلى عز العرب، عارفة عبدالرسول، وميما الشامي، والعمل من تأليف سمر طاهر وإخراج تغريد العصفوري.

آخر أعمال شريف رمزي

وكان آخر أعمال شريف رمزي، هو مسلسل «اللعبة 3»، وعرض العمل عام 2022، وشارك به عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أحمد سعد والي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي حول يبدأ وسيم ومازو التحدي الأول وتخبرهما اللعبة بيوم انتهائها الثاني عشر من ديسمبر، وتتعدد التحديات في سبيل معرفة الثنائي للشخص الذي يدير اللعبة.