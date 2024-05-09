نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد ينعى كريم عبدالعزيز في وفاة والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى الفنان محمد فؤاد الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته، السيدة سهير عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا أمس الأربعاء، وتم تشييع الجنازة اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم.

نشر "فؤاد" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

خالص التعازي في وفاة السيدة الفاضلة/سهير عبد العزيز زوجة المخرج الكبير / محمد عبد العزيز ووالدة الأخ الغالي / كريم عبدالعزيز..رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".



وفاة والدة كريم عبدالعزيز

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس، خبر وفاة والدته، حيث كتبوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".