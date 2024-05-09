نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدل أمينة خليل.. أسماء جلال تشارك في فيلم شمس الزناتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت أسماء جلال علي المشاركة في فيلم شمس الزناتي مؤخرًا، وذلك بعد اعتذار أمينة خليل عن الدور لإنشغالها بأعمال أخرى، وتستعد أسماء لبدء تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبطال فيلم شمس الزناتي يستأنفون تصوير العمل يوم 17 مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من المشاهد خارج مصر وبالتحديد في المجر.

أبطال شمس الزناتي

فيلم شمس الزناتي، بطولة محمد إمام، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية اخري، تعاقدت الفنانة أسماء جلال على المشاركة في فيلم فيها إيه يعني، بطولة الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل، وانضمت الفنانة ميمي جمال مؤخرا إلى فريق عمل فيلم فيها إيه يعني، وعدد آخر من النجوم، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني.

وايضا حققت أسماء جلال نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل أشغال شقة، وتصدر العمل التريند طوال فترة فترة عرضه، وشاركها البطولة هشام ماجد، بجانب كل من شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال محمد إمام في السينما فيلم أبو نسب، الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت الـ 35 مليون جنيه، وكان من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله، محمد ثروت، محمد رضوان، علاء مرسي وماجد الكدواني، والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي رومانسي، يلعب خلاله محمد إمام دور طبيب أطفال، يعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش، وتتطور علاقتهما إلى الزواج، ولكن يدخلان في أزمات عديدة بسبب تاريخ والد ياسمين الإجرامي والذي يقدم دوره ماجد الكدواني.