في يوم ميلاد تايسون.. أبرز محطات في حياة محمد ممدوح

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أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ميلاد واحد أبرز نجوم الفن في الجيل الحالي وهو الفنان محمد ممدوح والذي يتميز بطبقة صوت لفتت أنظار الجمهور له وجعتله من نجوم الشباك.

نبذة عن محمد ممدح

محمد عبد العظيم حسن ممدوح هو ممثل مصري ولد في 9 مايو 1981، ممثل مصري، في الكويت، وانتقل مع عائلته للعيش في منطقة الحلمية في مدينة القاهرة وترعرع فيها.

مشوار محمد ممدوح الفني

بدأ الفنان محمد ممدوح مشواره الفني في المسرح حيث أن أول أعماله الفنية كانت مسرحية أهلا يا بكوات بطولة حسين فهمي وعزت العلايلي وخليل مرسي ورشدي الشامي للراحل لينين الرملي والمخرج عصام السيد.

وكان محمد ممدوح هاوي للسينما والتمثيل منذ أيام دراسته حيث كان يترك محاضراته ويذهب لمعهد السينما ويلتحق بالمحاضرات هناك حتى رآه مخرج فيلم إبراهيم الأبيض أثناء مشاركته في مسرحية قهوة سادة وقرر ترشيحه في الفيلم والذي يُعد بدايته في عالم السينما والفن.

أعمال محمد ممدوح

بالرغم من ملامحه الحادة والقاسية وحجمه الذي وصفه البعض "بالعملاق"، إلا أن محمد ممدوح قدم الكثير من الأدوار المتنوعة بين تراجيدي وكوميدي وأكشن وحتى الرومانسي الذي قال البعض أنه غير متناسب مع شكله وحجمه، وبالرغم من صغر سنه إلا أن محمد ممدوح استطاع أن يصنع مسيرة فنية وكأنه من كبار نجوم السينما والدراما المصرية، حيث شارك في عدد كبير من المسلسلات المصرية أبرزهم خلي بالك من زيزي، جراند أوتيل، لعبة نيوتن، الهرشة السابعة، وكانت البطولة المطلقة الأولى له في مسلسل رشيد.

أما بالنسبة لمسيرته السينمائية قدم عدد من الأفلام المميزة في السينما المصرية على الإطلاق آخرهم فيلم شقو والسرب لهذا العام 2024 واللذان حققان نجاحًا هائلًا وغيرهم وش في وش، بنك الحظ، العارف، ولاد رزق بجزئيه، عيار ناري، تراب الماس وغيرهم الكثير.