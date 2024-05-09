نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح "أشغال شقة".. أسماء جلال تنضم لفيلم "فيها إيه يعني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة أسماء جلال لفريق عمل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي يشارك في بطولته كل من الفنان ماجد الكدواني والفنانة غادة عادل.

قصة فيلم "فيها إيه يعني"

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من تأليف وليد المغازي، مصطفي عباس، محمد أشرف، إخراج عمر رشدي، إنتاج أحمد الجنايني، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال أسماء جلال

ومن ناحية اخري، تعاقدت أسماء جلال علي المشاركة في فيلم شمس الزناتي مؤخرًا، وتستعد أسماء لبدء تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأبطال الفيلم يستأنفون تصوير العمل يوم 17 مايو الجاري، ومن المقرر أن يتم تصوير عدد من المشاهد خارج مصر وبالتحديد في المجر، العمل من بطولة محمد إمام، عمرو عبدالجليل، أحمد داش، طه دسوقي، مصطفى غريب، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

آخر أعمال أسماء جلال

وكان آخر أعمال أسماء جلال هو مسلسل أشغال شقة، والذي تصدر التريند طوال فترة فترة عرضه، وشاركها البطولة هشام ماجد، بجانب كل من شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

وفيلم أبو نسب، الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت الـ 35 مليون جنيه، وكان من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وشارك في العمل ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله، محمد ثروت، محمد رضوان، علاء مرسي وماجد الكدواني.

وأيضا مسلسل "الهرشة السابعة"، الذي بحث عن مظاهر الارتباك التي تطرأ على العلاقات الزوجية بعد مرور السنوات السبع الأولى وعلله وأسبابه، في قصة مشوقة جذبت الأنظار خلال الموسم الرمضاني، وشاركها بطولة المسلسل عدد من النجوم، من أبرزهم أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان، أحمد كمال، من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.