نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. رقص أنغام في حفلها الأخير بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيت النجمة أنغام حفلها الأخير في أوبرا دبي، التقطت الكاميرات فيديوهات لها وهي ترقص وتتمايل على أغانيها، وظهرت أنغام وهي مندمجة مع موسيقى أغانيها والجمهور الذي حياها أكثر من مرة.

وصعدت أنغام على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات مرددة أغنية "حالة خاصة جدا" التي عادة ما ترد بها على جهورها الذي يستقبلها بحفاوة كييرة.



وقدمت أنغام خلال حفلها في دبي عدد من أغانيها الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم اكتبلك تعهد، واستني أيه، وغيرهم من الأغاني الأخرى.

إطلالة أنغام

وارتدت أنغام فستانا أسود بسيط مزين بالكريستالات على الرقبة، وبتصميم الرباط الملفوف حول الرقبة، وفتحة أمامية طويلة وصلت إلى اعلى الركبة، جمعت خصلات شعرها إلى الوراء، وعمل تسريحة انسيابية، اختارت روج الشفاه باللون الكمشيري مع الماسكرا، والآي لاينر، والآي شادو على طريقة السموكي ايز، وتزينت بمجموعة من الإكسسورات، فقد اختارت اقرطا واسورة وخاتم من الالماس، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.

آخر أعمال النجمة أنغام

وكان آخر أعمال النجمة أنغام كانت أغنية "خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات YouTube، ومنصات الموسيقى المختلفةمن كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

كلمات أغنية "خليني شوية"

من أول ما ابتدينا في الكلام (في الكلام

(من أول لمسة بينا في السلام (في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام، أوام

(إحساس غريب صعب أقوله (أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كأني روحي واخذة ع المكان

كل اللي جوة مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

أنا كل حاجة نفسي فيها فيك

ما بقتش بخاف حبيبي غير عليك

فعلا عمري الحقيقي بدأته بيك

(وبين إيديك كل حياتي (حياتي

صدقني أنا عشت حبك من سنين

من قبل اليوم ده ما كنت عارفة إنت مين

ودي حاجة صعب تحصل مرتين

إنت اللي جاي وذكرياتي

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

من بدري أنا بستناك

خليني شوية معاك

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

