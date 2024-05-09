نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في يوم ميلاد محمد ممدوح.. سبب تسيمته بتايسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ميلاد واحد أبرز نجوم الفن في الجيل الحالي وهو الفنان محمد ممدوح والذي يتميز بطبقة صوت لفتت أنظار الجمهور له وجعتله من نجوم الشباك.

نبذة عن محمد ممدح

محمد عبد العظيم حسن ممدوح هو ممثل مصري ولد في 9 مايو 1981، ممثل مصري، في الكويت، وانتقل مع عائلته للعيش في منطقة الحلمية في مدينة القاهرة وترعرع فيها.

سبب تسمية محمد ممدوح تايسون

وكشف محمد ممدوح في أحد اللقاءات التلفزيونية عن التنمر الذي يتعرض له بسبب صوته في بعض الأعمال الذي قدمها: "لدي مشكلة بمخارج حروفي وألفاظي وأعمل على علاجها، أما عن صوتي فهو من عند الله لم استطيع أن أعالجه".

وأوضح حديثه عن كيفية علاج مخارج ألفاظه: "هناك بعض الورش والتدريبات المتخصصة لمخارج الألفاظ التي تساعدني على علاج مخارج الألفاظ، ولكن في بعض الأعمال تكون المشكلة ليست مني ولكن الخطأ في طريقة تسجيل الصوت".

واستكمل "تايسون": الذي أطلق عليَ اسم "تايسون" كان مدرب رياضة البوكس الذي أتدرب معه، والسبب لم يكن من قوة ضرباتي مثل الملاكم العالمي ميك تايسون، لكن لأنه كان نفسي قصير مثله".

أعمال محمد ممدوح

عمل الفنان محمد ممدوح لفترة في المسرح، شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومن أعماله في السينما والدراما: "إبراهيم الأبيض، بيبو وبشير، الحفلة، فرش وغطا، الفيل الأزرق، ولاد رزق، شد أجزاء، الخلية)، وقدم للتليفزيون (فرق توقيت، باب الخلق، سيدنا السيد، نيران صديقة، إمبراطورية مين، طريقي، قابيل، رشيد، لعبة نيوتن".