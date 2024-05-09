نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو ربنا أراد هنرجع.. أول تعليق من أحمد العوضي على خبر رجوعه لـ ياسمين عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى النجم أحمد العوضي، خبر عودته لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وكتب العوضي في منشوره قائلًا: "كل الإمتنان لياسمين اطيب وأجمل ما قابلت في حياتي وستظل أيامي معها أجمل أيام عشتها فلم أري منها الا كل طيبه وخير وكانت خير حبيبه وزوجه".





وتابع: "انا قلت قبل كده إنه ا حبي الوحيد وبينا حب كبير وصل لكل اخواتنا وصدقوه وكلامنا واعترافنا بحبنا لبعض حتي بعد الانفصال يعني أن الطلاق ليس معناه إنتهاء الحب ولكنه معناه إنتهاء النصيب ولكن رجوعنا هو ( أمر خاص جدا جدا جدا) بيننا".

وأكمل: "فالبيوت قبور لا يعرف ما بداخلها سوي قاطنيها )وكانت رسالتنا لبعض قدامكم وانتو إخواتنا إن كل منا يحمل كل مشاعر الحب بل العشق للاخر ولكن لو ربنا أراد لينا الرجوع فستتحقق إرادته في ذلك وإن تعذر الرجوع فهي إرادته أيضا".





وأضاف: "و إجابه للسؤال ( كل واحد منكم بيحب تاني مبترحعوش ليه ) فإجابتي هي السؤال نفسه ( لو هي كده ما كنا رجعنا فعلا ) ولكن كما قلت فهي امور خاصه جدا جدا عهدنا بيكم وعهدكم بينا كان الإحترام في العلاقه وكذلك الإحترام في الانفصال".





واستئنف: "انا مقدر كل مشاعر اخواتي اللي حبو حبنا لبعض لكن رجاء كما قدرتم حبنا وكنتم شاهدين عليه كذلك قدرو قرارنا بالإنفصال فهو نصيب.. ولو احنا قدمنا ليكم نموذج طيب في الحب فإحنا بردو قدمنا ليكم نموذج طيب في أخلاق النهايات إعمالا لقول الله تعالي ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) لإن حقيقي مفيش أجمل من ذكر الفضل بين الناس وتذكر المواقف الجميله والأيام الحلوه علي مستوي الصداقه أو العمل".





واختتم حديثه: "ما بالك بين اثنين جمعهم الزواج والحب فهو أولي بذكر الفضل وقت الإنفصال وشكرا لمشاعركم الجميله وسعيكم للخير وان دل فهو يدل علي طيب أصلكم وكرم أخلاقكم فأنتم اخواتنا وحبنا ليكم قد حبكم لينا واكتر وأخيرا كانت وتظل ياسمين هي الحب الحقيقي الوحيد في حياتي ".





خبر عودة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أثارت الفنانة رشا سامي العدل، حالة من الجدل صباح اليوم، بعدما أعلنت عن عودة الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، وسرعان ما حذفت منشورها، حيث كتبت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقًا قالت فيه: "لكل الهبيدة اللي ماورهمش غير الهبد والتدخل في حياة الناس واللي بيغلطوا في اثنين معظم الناس وأولهم أنا بيحبهم كل واحد مع حدا ومع بعض".



وأضافت:" أنا اه مش بعلق عندكم بس شوفت كمية الغل والحقد تجاه قصة حب حلوة وكوبل كيوت ودمهم سكر... هما أصلًا رجعوا لبعض وربنا يسعدهم ويهنيهم وحبهم يكبر ويزيد وخليها تأكلكم ".