نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة التنين.. تعرف على سعر فستان بوسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة بوسي جمهورها، عبر صفحتها الشخصية علي موقع انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها.

وظهرت بوسي مرتدية فستانا قصيرا ضيقا من Balmain، بأكمام طويلة وقصير وضيق، مطرز برسمة لتنين، يصل سعره 60 ألف جنيه.

أحدث أعمال بوسي

ومن ناحية اخري، غنت بوسي تتر مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض في رمضان 2024، الذي شارك في بطولته كل من سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

تقول كلمات الأغنية:

وبقينا في دنيا تلاهي دوشة وعيون باصة جوا شاشات

للأسف الزمن اتغير كانت كله بايعها كله كاشات

غير كده مش واخدين بالنا حالنا ووضع عيالنا عمال بيسوء

دا زمانهم عكس زمنا ركز إحنا في كارثة مش هنفوق

الدنيا خلاص ماشية ترندات فضايحنا تجيب أعلى مشاهدات

اخر اعمال بوسي

وكان اخر اعمال بوسي هي أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها؛ حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف، وايضا طرحت مش شايفنهم”، حيث تخطت نسبة مشاهداتها 20 مليون مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب” التي جمعتها بدابل زوكش، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ودابل زوكش وأروكسترا المايسترو هاني فرحات.

كلمات أغنية مش شايفنهم

وجاءت كلمات الاغنية: حاضرة..دماغي صاحبي حاضرة، والسكه سالكه خضرا، بـكبس ورجلي حاطة، يسطا مبقفش ف المحطة، راسي عالية فوق وواصلة، انا مش شايفكم اصلا، انا مش شايف غير اللي ف راسي، الدنيا تشد وفيا ترازي، انا كل ما اشوط يقولولي باصي، لا لا لا، انا رجلي تدب زي ما تحب، دول ناس عايشين وف كام تريب، مفهمش ابطال طب مين يسد، عشان احنا كدا كدا كدا كدا، مش شايفنهم، لو مهما يقولو مش سامعنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم، مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم، يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا، انا مش شايفهم، معديين في حياتنا معديين، ومشيين اللي باعونا وودونا شمال ويمين، ومش فارقيين اللي يروح يروح، بابنا مفتوح وياروح ما بعدك روح، اللي يروح يروح بابنا مفتوح، ومع السلامة يا جروح، مش شايفنهم، لو مهما يقولو مش سامعنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مزعلنهم، مش شايفنهم دول هوا هوا مطيرنهم، احنا كدة وهنفضل كدة مغلبنهم، يندهونا يحسدونا يقلدونا لا يوحشونا، انا مش شايفهم، انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير، انا مش شايفهم يا عيون مننا بتغيير، انا مش شايفهم.

