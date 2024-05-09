نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفلاحي.. نوال عبد الشافي تطرح أحدث أغانيها "ياخيبتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية "مخصماك" أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "يا خيبتو" التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كلوبيكس وإخراج نيروز أبو زيد وإنتاج مصطفى السويفي، وظهرت نوال خلال الفيديو بإطلالة فتاة ترتدي جلابية فلاحي ولوك جديد، نال إعجاب الجمهور.

كلمات أغنية ياخيبتو

كلمات الأغنية: انا حاطه عينيا عليه انا عارفه بيعمل ايه لا وكمان مش هغلب فيه لسه صغير مش قدى

يمشى اعرف رايح فين ييجى اعرف جى منين

كلم مين وقعد مع مين انا اخباره كلها عندى

ياخيبتو يا ويله يا مصيبته

يا نهاره ويا سواد ليلته لو فكر يوم يزعلنى

ياحوستو ده يتقطم وسطه

لو هتهلوسله هلوسته ويفكر يوم يغيب عنى

لو راح ف مكان ومقالش مع ان ده مابيحصلش

عيني عليه ومابغفلش والعصفوره تيجى تقولى

انا من غير م امشى وراه طول الوقت مراقباه

واعرف مين اللى معاه انا كل حاجه بتوصلى

يا حظو

لو شيطانه وزو إنه يجرب معايا حظه

ويبص لواحده تاني غيري ياغلبه وياوجع قلبه

ده بشوقه وذنبه على جنبه لو راح اي حته من غيري

لو سابنى وراح مشوار بلقُطه وكإني رادار

بعرف كل الأخبار من اولها ل اخرها

انا واثقه إنه مايغلطش انا عارفه إنه مايقدرش

لكن برضو انا مضمنش في حاجات يقدر يعملها

آخر أعمال نوال عبد الشافي



وطرحت مؤخرًا في موسم رمضان المطربة نوال عبد الشافي أغنية خلصانة من تتر مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، وشاركها فى الغناء فريق المدفعجية، وهى من كلمات محمود عليم وألحان نور عز العرب وتوزيع هانى يعقوب.

وتقول كلمات الأغنية: بناخد الدنيا مقاولة بننجزها.. زبادى فراولة بلا مزاولة فرق السرعات إحنا عتاولة من تحت لتحت بدأنا وقفتولنا.. جرينا سَبَقنا ورستأنا لو تعرف تجرى بقا الحقنا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانه لو دوسنا زرار انت هتنهار فالته منّا وهربانه روّق ع الناس رفرش إحساس الناس تعبانه ومش ناقصانا خلصانه ب حصانه وبطاقه ايجابيه وناس فرحانة.

وتعد المرة الأولى التي تغنى فيها نوال أغنية تتر لعمل درامى في رمضان، بعد نجاحها مؤخرًا في تقديم عدد من الأغانى وكانت آخرها تقديم أغنيتين في فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفيشاوى، وأغنية مخاصماك التي حققت نجاحا كبيرا.