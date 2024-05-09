نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعبت ودخلت المستشفى.. هدى الإتربي تكشف كواليس تصويرها في "العتاولة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت الفنانة هدى الإتربي ضيفة في برنامج "الراديو بيضحك"، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع على إذاعة الراديو 9090، وتحدثت خلال اللقاء عن مشوارها الفني وحياتها الشخصية، وكشفت عن كواليس تصوير دورها في مسلسل "العتاولة".

قالت "هدى":"كنت تعبانة ولسة خارجة من المستشفى، وكان في مشاهد لازم تتصور، فا مكنش عندي رفاهية إني أرتاح، لأن وقت التصوير كان ضيق، كنا بنصور في مكان مقفول مفهوش تهوية، كنا عشان ندخل هوا لازم نفتح الباب ونقفله، وكنا بنصور في الصيام ".

وأضافت:" اللي بيهون كل التعب اللي حصل، هو النجاح، وكمان كنا كلنا كويسين أوي مع بعض الحمدلله".



آخر أعمال هدى الإتربي

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هدى الإتربي الفنية كان مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.



أبطال مسلسل العتاولة



شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، وفريدةسيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.