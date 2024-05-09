نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد كشك عن "العتاولة": كنت حاسس بالنجاح اللي وصلنا ليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان أحمد كشك ضيفا في برنامج "عيش صباحك"، مع الإعلامية فانا إمام والإعلامي يوسف التهامي، المذاع على إذاعة الراديو نجوم إف إم، وتحدث خلال اللقاء عن آخر أعماله الفنية، وتفاصيل وأسرار عن مشواره الفني.

تحدث "كشك" عن مسلسل "العتاولة"، قائلا:" مسلسل العتاولة قريب أوي من قلبي، لأن أنا اسكندراني، والمسلسل ناقش اسكندرية بشكل مختلف، ناقش اسكندرية الحقيقية ، ومن أول يوم تصوير وأنا حاسس اننا هنوصل للنجاح اللي وصلنا ليه دة دلوقتي".



آخر أعمال أحمد كشك

يذكر أن، آخر أعمال الفنان أحمد كشك الفنية كان مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.



أبطال مسلسل العتاولة



شارك في بطولة مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن وكان من أبرزهم: أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، وفريدةسيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.