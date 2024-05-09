نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام صفي الدين تهنئ والدتها بعيد ميلادها: كل سنة وانتي حبيبتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين بعيد ميلاد والدتها إيناس شاهين شقيقة الفنانة إلهام شاهين، بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت إلهام صفي الدين صورة برفقة والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانتي حبيبتي".

آخر أعمال إلهام صافي الدين





وشاركت إلهام صفي الدين في الموسم الرمضاني 2024 بعملين وهما "إمبراطورية ميم"، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة".

أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



تدور أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.



أبطال مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"



المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة.

والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.