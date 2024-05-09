نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم ويسرا.. أبرز حضور عزاء والدة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان كريم عبد العزيز في وفاة والدته التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء بعد صراع مع المرض والمقام حاليًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وفي مقدمتهم يسرا ومنة شلبي ودينا فؤاد ولقاء الخميسي ونيللي كريم وزوجها هشام عاشور.

حضور جنازة والدة كريم عبد العزيز

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تشييع الجنازة وكان في مقدمتهم عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمنتج محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والمنتج تامر مرسي.

كما حضر عدد كبير من نجوم الفن منهم، أحمد حلمي، أمير كرارة، أحمد السقا، أحمد عز، أمير كرارة، مصطفي شعبان، ماجد الكدواني، شريف منير، ريهام عبد الغفور، منة شلبي، الهام شاهين، يسرا، لبلبة، عمرو يوسف، المخرج مروان حامد، نسرين طافش، المخرج عمرو عرفة، المخرج محمد ياسين، تامر حبيب، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، دنيا سمير غانم، شيماء سيف، هاني رمزي.

وفاة والدة كريم عبد العزيز





وأعلنت بوسي شلبي عن وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستجرام، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».





وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".







منع التصوير بجنازة والدة كريم عبد العزيز





وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبد العزيز".