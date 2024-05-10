نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنتاجه عمل لها.. هل حلم رجوع بسمة بوسيل لـ تامر حسني سيتحقق! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول السؤال عن رجوع النجم تامر حسني لطليقته الفنانة بسمة بوسيل، بعد أن دعمها وانتج لها أغنية جديد بعنوان "البدايات"، والتي تعد بمثابة عودتها لساحة الغناء مرة أخرى بعد غياب سنوات.

وعلق تامر حسني على منشور بسمة بوسيل معبرًا عن سعادته بانتاجه لها أول عمل رسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أول تعليق له بعد إنتاجه أغنية البدايات لـ بسمة بوسيل: “الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم، ألف مليون مبروك، وغنيتيها غُنا عظيم بجد، أيوا أنا المدرب والمنتج، بس إحساسك هو الموضوع كله”.

وأضاف تامر حسني: “كل سنة وإنتِ طيبة ويارب من اليوم ده كل أيامك في نجاح وفرح وانتصارات، شكرًا لصناع الأغنية المؤلف الكبير أيمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد ومهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف”.

تفاصيل أغنية "البدايات"

أغنية “البدايات” لـ بسمة بوسيل من إنتاج تامر حسني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

وفي وقت لاحق قالت الفنانة بسمة بوسيل، إن حلم عودتها إلى طليقها الفنان تامر حسني سيتحقق، مشيرة إلى أن تصريحاتها حول تحررها بعد الطلاق فُهمت بصورة خاطئة.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أنها بعد الطلاق تحررت من العديد من الأمور التي كانت تسبب لها ضغطًا، خاصة أن نمط حياة النجم «صعب ومتعب جدًا»، موضحة أنها كسيدة متزوجة لديها التزامات وواجبات عليها الوفاء بها بحق زوجها، معقبة: «في حاجات مكنتش أقدر أعملها لإني مشغولة جدًا».

وأشارت إلى أن الزواج من نجم مرتبط بالعديد من الأعمال ليس سهلًا على الإطلاق، مضيفة: «مش سهل أتجوز إنسان بحجم تامر ونجم بيمثل ويسافر وعندي 3 أولاد، كل ده كان كثير جدا».

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وكان قد أعلن كل من الفنان تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الطلاق رسميًا في أبريل 2023، وذلك بعد أشهر طويلة من الشائعات التي تناولت انفصالهما، وكتب عبر حسابه في "ستوري إنستجرام"، تعليقًا على منشور لزوجته اليوم "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد".

كما أضاف: "وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".

وكانت بسمة بوسيل أعلنت أولًا عبر حسابها في "إنستجرام" انفصالها عن والد أطفالها، وقالت "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب".