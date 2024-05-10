تعرف على موعد حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد كلًا من المطرب محمود العسيلي وتامر عاشور لإحياء حفل غنائي اليوم الجمعة بالرحاب بحضور كامل العدد وبحضور الفنانة برلنتي فؤاد، ومن المقرر أن يقدما باقة متنوعة من أشهر أغانيهما التي يتفاعل معها ويحبها الجمهور.

أسعادر تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي

وجاءت أسعار حفل تامر عاشور كـ الآتي: الفئة الأولى بـ 20 ألف جنيه وهي طاولة لـ 10 أفراد، والفئة الثانية بـ 2000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنية وذلك حسبما أعلنت الشركة المنظمة للحفل.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل تعليمات للجمهور المقرر حضوره وهي:

لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر.

يسمح بدخول الأطفال بدءا من 8 سنوات ويجب توافر تذكره كاملة.

تفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرا ويستمر الحفل حتى منتصف الليل.

آخر أعمال محمود العسيلي

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي طرحه أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "عيني شايفة فيكي"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ومن كلمات الأغنية: جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر وطبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها

والحاجة اللي انتي تبصيلها

تحلى في عيني

يا عيني عليكي يا عيني

عيني شايفة فيكي

واحدة رهيبة خطفني جمالها

نجمة بعيدة وكل ما أجيلها

تحلى في عيني

يا عيني عليكي يا عيني

لو ابتسمتي بقول

للشمس روَّحي بدري

ده انتي عليكي قبول

مشوفتهوش أنا عمري

نور من بعيد يتشاف

لو انتي جاية قصادي

بقيت بغير وبخاف

عليكي من الدنيا دي

آخر أعمال تامر عاشور

كما أن آخر أعمال تامر عاشور طرحه مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.