نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية على خدك.. محمود العسيلي يبدأ حفله بحضور كامل العدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ المطرب محمود العسيلي إحياء حفل غنائي اليوم الجمعة على أغنية علي خدك بالرحاب بحضور الفنانة برلنتي فؤاد، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها ويحبها الجمهور، والحفل أقامها شركة بيزنس كايرو لصاحبها أحمد رأفت ومن تنظيم شركة أمازون لياسر الحريري.

أسعادر تذاكر حفل تامر عاشور

وجاءت أسعار حفل تامر عاشور كـ الآتي: الفئة الأولى بـ 20 ألف جنيه وهي طاولة لـ 10 أفراد، والفئة الثانية بـ 2000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنية وذلك حسبما أعلنت الشركة المنظمة للحفل.

ووضعت الشركة المنظمة للحفل تعليمات للجمهور المقرر حضوره وهي:

لا يوجد استبدال أو استرجاع للتذاكر.

يسمح بدخول الأطفال بدءا من 8 سنوات ويجب توافر تذكره كاملة.

تفتح الأبواب في تمام الساعة الرابعة عصرا ويستمر الحفل حتى منتصف الليل.

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي طرحه أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "عيني شايفة فيكي"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

كلمات أغنية عيني شايفة فيكي

ومن كلمات الأغنية: جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر وطبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها

والحاجة اللي انتي تبصيلها

تحلى في عيني

يا عيني عليكي يا عيني

عيني شايفة فيكي

واحدة رهيبة خطفني جمالها

نجمة بعيدة وكل ما أجيلها

تحلى في عيني

يا عيني عليكي يا عيني

لو ابتسمتي بقول

للشمس روَّحي بدري

ده انتي عليكي قبول

مشوفتهوش أنا عمري

نور من بعيد يتشاف

لو انتي جاية قصادي

بقيت بغير وبخاف

عليكي من الدنيا دي