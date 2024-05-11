تامر عاشور يتألق في حفله بأغنية تيجي نتراهن وقولوا سماح

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ المطرب تامر عاشور إحياء حفل غنائي اليوم الجمعة بالرحاب بحضور كامل العدد وبحضور الفنانة برلنتي فؤاد.

وتألق تامر عاشور بغناء اغنية تيجي نتراهن وقولوا سماح وسط تفاعل من الحضور.

أسعادر تذاكر حفل تامر عاشور

وجاءت أسعار حفل تامر عاشور كـ الآتي: الفئة الأولى بـ 20 ألف جنيه وهي طاولة لـ 10 أفراد، والفئة الثانية بـ 2000 جنيه والفئة الثالثة 400 جنية وذلك حسبما أعلنت الشركة المنظمة للحفل.

جدير بالذكر أن تامر عاشور يستعد لإحياء حفل جديد في أبو ظبي برفقة الفنان أحمد سعد، وذلك يوم 29 من يونيو المقبل.

حفل تامر عاشور في الكويت

وفي نفس السياق كان تامر عاشور، قد أحيا حفلً غنائيًا، يوم السبت الماضي بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر بمشاركة الفنان بهاء سلطان، حيث تامر عاشور، واحدة من أقوى حفلاته وأشعل حماس الجمهور منذ صعوده على خشبة المسرح بأغنية حكايات واختتم فقرته بأغنية باي باي.

آخر أعمال تامر عاشور

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور طرحه مؤخرًا أغنية تحمل اسم "هيجيلي موجوع" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومن الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى، ومكس وماستر صفر.

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع

هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي

على إيه ‎هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف

وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه

ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

‎هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين وغلبان.

‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة.

‎ب وداع ‎وهيجي ويروح لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح بقت بيموت وانا بعيش”.