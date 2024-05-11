صعب أتجوز أربعة.. وأتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ إسماعيل ياسين... أبرز تصريحات باسم سمرة بـ "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان باسم سمرة عن رأيه في فكرة تعدد الزوجات، ورأيه في المرأة بالسينما، وغيرها من الأمور.



وقال في تصريحاته لـأسرار النجوم مع الإعلامية إنجي على، عن رأيه في الممثلات بالسينما اللاتي يمثلن الجمال في عينه: "في السينما، الأنثى بالنسبة لي هي هدى سلطان صوت جميل وتمثيل رائع وجميلة وهند رستم، تحية كاريوكا".

باسم سمرة يكشف عن أكثر الصفات التي يكرها بالمرأة



وأضاف: "وفي الأنثى لا أحب صفة النكد، لأن هناك سيدات تحب النكد زي عينها".



باسم سمرة: ممكن أتجوز إتنين ولكن أربعة صعب

وتابع: "ولا اعتقد أنني أتزوج 4 سيدات، ولكن ممكن 2 فقط، وأعتقد أن زوجتي سوف تزعل، بعد هذا الحديث".

وأشار: "وبشكل عام أنا لا أنصح بتعدد الزوجات خاصةً في الوقت الذي نعيشه، وبشكل عام الواحد خُلقه ضيق ومش طايق نفسه".

وواصل:"المخرجين بيصدقوا فيّ وبالتالي يعطوني مساحة للإبداع، والمخرج أحمد خالد موسى لديه هذه المَلكة في اختيار الإيفيهات فلما ينظر لي أعرف ما يريده منه في أي مشهد ".



واستكمل:" ومثلا جملة (يلا بينا) كانت مكتوبة مرة واحدة في السيناريو وقررت أكررها أكثر من مرة بطرق ونبرات مختلفة وأعجبت المخرج، ولكن (باي من غير سلام) كنت نابعة مني، وهي أرزاق في النهاية قد يُعجب الجمهور بالإيفيه ويردده وقد لا يحبه ويشعر أن دمي ثقيل".

واختتم:" أتمنى أن أقدم شخصية إسماعيل ياسين في عمل فني، وخصوصا المرحلة الأخيرة فى عمر إسماعيل يس تستحق عمل لوحده فبعد ماكان من أهم وأغني نجوم السينما فى مصر والوطن العربي تعرض لضائقة مالية فحياته كلها دروس وعبر".