محمد التاجى يعلن خضوعه لعملية جراحية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان القدير محمد التاجى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا “ وأخيرًا الدكتور حدد عمل الجراحة لي.. اليوم السبت صباحا، دعواتكم”.

الفنان القدير محمد التاجي

و تمني الجمهور له الشفاء بالعاجل .

آخر أعمال محمد التاجي

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان القدير محمد التاجى مسلسل “ العتاولة ”و الذي حقق نجاحًا ساحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السباق الرمضاني.

أبطال مسلسل ” العتاولة "

شارك في مسلسل “ العتاولة ” الفنان القدير صلاح عبد الله والفنانة القديرة فريدة سيف النصر والفنان أحمد السقا والفنان باسم سمرة والفنان طارق لطفى والفنانة مى كساب والفنانة زينة والفنانة نهى عابدين والفنان أحمد كشك والفنان أحمد عبد اللاه والفنان القدير محمد التاجي و عدد آخر من الفنانين والفنانات.