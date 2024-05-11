نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيساف يُطلق أغنية "أنا مش رايح الشغل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المطرب إيساف أغنيته الجديدة بعنوان "أنا مش رايح الشغل"، والتي أحدثت ضجة كبيرة في عالم الموسيقى.



تم إصدار الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ولقد حظيت بإعجاب المستمعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

تتميز أغنية "أنا مش رايح الشغل" بألحانها وكلماتها المختلفة، وتتحدث عن قصة المدير المتسلط وتحديات التي يواجهها الشاب الذي يجد نفسه في العمل.



تعكس الأغنية المشاعر الجياشة للشخصية الرئيسية التي تعاني من الصراع الداخلي وتتردد في قرارها بين الالتزام بمسؤوليات الحياة المهنية.

وقد أشاد عدد من الجمهور بإيساف لقدرته على تجسيد المشاعر الجميلة وتقديمها بأسلوبه الفني الخاص وبعد الإصدار، تزايدت التعليقات الإيجابية على الأغنية وأداء إيساف، حيث أبدى المستمعون إعجابهم بالأغنية وتأثرهم بها.

انتشرت تعابير الإعجاب والثناء على الأغنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بالكلمات الصادقة والألحان الجذابة التي تجعلهم يتعاطفون مع قصة الأغنية

كلمات أغنية مش رايح الشغل

ظابط المنبه على 7 إلا تلت



شغلي الساعه 8 رجعت تاني أنا نمت



قمت الساعة 7 لبست جريت أنا بسرعة



وصلت الشغل حتى ملقيتش حد خالص



نزلت من عيني دمعه طلع النهارده الجمعه



طب أنا مش رايح الشغل.. أنا عايز أنام



وقولو لمديري يخصم براحته.. أنا عايز أنام



دول عالم مالهاش عازه.. أنا مدي لنفسي إجازه



طار النوم من عيني ولسه الوقت طويل وممل



مش لاقي حاجه أعملها قاعد فاضي وإيه الحل



كلمت كل صحابي صحيتهم من أحلي نومة

ملحقتش حتى اقنعهم كله قالي صباح الفل.. نزلنا كلنا نجري وهوب يلا على الساحل



وأهو فرتكنا القرشين بلا مسئولية بلا مشاغل.