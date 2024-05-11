نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم شاروخان الجديد في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف المخرج العالمي راكيش أوبدهياي عن تقديمه فيلما جديدا بطولة شاروخان عن حياة القباطين البحريين ومن المقرر تصويره في مصر.

وفي سياق منفصل، كشف محمد القداح صديق المخرج العالمي راكيش أوبدهياي، تصوير فيلم جديد بطولة شاروخان في مصر عبر منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: صديقي راكيش أوبدهياي مخرج أفلام بوليوود الشهير الذي أخرج كل أفلام أكشاي كومار الممثل العالمي وصديق شاروخان وأميتابتشان اقترحت عليه يخرج فيلم عن حياة القباطين في البحر ووافق وهيصور قريب في مصر بناء على طلبي وده دعم كبير للسياحة المصرية إن مخرج عالمي زي راكيش وصديقه شاروخان يصوروا فيلم في مصر.



تعليقات الجمهور على منشور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ياريت يجي يصور في مصر، شاروخان هينور الدنيا، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال شاروخان

والجدير بالذكر آخر أعمال النجم العالمي شاروخان فيلم Jawan الذي تصدر شباك التذاكر في الهند فور طرحه العام الماضي 2023، وتدور أحداث الفيلم حول رحلة رجل يسعى لتصحيح أخطاء المجتمع وتطبيق العدالة مهما كلفه الأمر في إطار من التشويق والحركة والأكشن والفيلم من إخراج وتأليف أتلي كومار.