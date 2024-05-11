نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويزو تنضم لقائمة أبطال فيلم "وحوح" لـ أحمد فتحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انضمت الفنانة ويزو لقائمة أبطال فيلم وحوح بطولةالنجم أحمد فتحي، والنجم عمرو عبد الجليل، ومن المفترض أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويزو تنتظر عرض فيلم اللعب مع العيال



وعلى صعيد آخر، تنتظر ويزو خلال عرض فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام تأليف وإخراج شريف عرفة، ومن المفترض أن يعرض في موسم عيد الأضحى، ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد، أسماء جلال، باسم سمرة، وآخرون.



ويزو تنتهي من تصوير فيلم كابتن جاك

وفي سياق منفصل، انتهت ويزو مؤخرًا من تصوير فيلم كابتن جاك، تأليف عمرو الطاروطي وإخراج شادي علي ويشارك في العمل كل من محمد ثروت، سامي مغاوري، مي سليم، محمود حافظ وآخرين.

آخر أعمال ويزو الدرامية



ويذكر أن آخر أعمال ويزو مسلسل الحاج إكسلانس، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



والمسلسل من بطولة محمد سعد وتأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، وشارك في العمل كل من أحمد فتحي، حسام داغر، حسن عبدالفتاح وآخرين، كما شاركت في نفس العام في بطولة مسلسل رمضان كريم2، تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وشارك فيه كل من سيد رجب، كريم عفيفي، محمد لطفي، سلوى خطاب، وآخرين.

آخر أعمال ويزو السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال ويزو فيلم أخي فوق الشجرة، بطولة رامز جلال تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشارك فيه كل من نسرين طافش، محمد ثروت، تارا عماد، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، إسلام إبراهيم وآخرين.