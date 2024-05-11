نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يشيد بأغنية بسمة بوسيل "البدايات".. ويوجه هذه الكلمات لتامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الفنان رامي صبري بسمو بوسيل بمناسبة طرحها أولي أغنياتها الخاصة بها بعد غياب سنوات عديدة، حيث قام الفنان رامي صبري بنشر الأغنية وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق عليها قائلًا: "مبروك يا بسوما ايه الإحساس الحلو ده أغنية حلوة أوي، وطبعًا التيكو لما يدخل كل حاجة بتبقي حلوة زيه ربنا يخليكم لبعض يا حبايبي".

منشور رامي صبري

ليرد عليه نجم الجيل تامر حسني عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" قائلًا: "يسلملي قلبك الجميل يا روميو، ألف ألف شكر يا حبيبي"

رد تامر حسني

بسمة بوسيل تعود للساحة الغنائية بتوقيع تامر حسني

وفي سياق متصل يذكر أنه قد نشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الدعائي الرسمي لـ أغنيتها “البدايات”، معلقة: “اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات، دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع، إن شاء الله تعجكم، ومستنية رأيكم”.

وتابعت: “على فكرة الأغنية دي بتاعت تيمو، ولما قلتله إني عايزة أعمل أغاني ليا على طول شجعني وقالي طب أول أغنية ليكي أنا هعملهالك، وطلبت منه دي عشان كنت بحبها أوي، فمترددش لحظه إنه يديهالي، ودي أول أغنية رسمية في مشواري الفني”.

منشور بسمة بوسيل

تفاصيل أغنية "البدايات" لـ بسمة بوسيل

أغنية “البدايات” لـ بسمة بوسيل من إنتاج تامر حسني، وكلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى.

وجاء كلمات الأغنية كالتالي:

البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، البدايات أجمل بص حواليك واسأل، كل حاجة حلوة في أولها ياريت حلاوتها بتكمل، حتى الوردة بتدبل وبنسكت وبنقبل، والسنين بتحط مسافة كل مدى بتطول، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله، وحالتنا مش جديدة نهايتنا مش بعيدة، بنخون وعودنا ومش بإيدنا كل اللي بنعمله، وتملي معرفش ليه كل اللي بنموت عليه، نفضل نحاوطه وندوق حلاوته وشوية ونهمله

آخر أعمال الفنان رامي صبري

وكان رامي صبري أصدر ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، من 12 أغنية، منها: “بين الحيطان”، “كل سنة”، “مبسوط يا بعد”، “بحكي عليكي”، “النجومية”، “جت سليمة”، “أمان يا قلبي”، “ليك غلاوة عندي”، “حلفتك بالليالي”، و”جامد".